- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a transmis, duminica, ca a lucrat foarte bine cu Eduard Hellvig, care este oricand binevenit in PNL. ”Am lucrat foarte bine cu domnul Eduard Hellvig, il apreciez foarte mult pentru ceea ce a facut in politica si la conducerea SRI. Am spus si o spun ca este oricand binevenit…

- Nicolae Ciuca da carțile pe fața: 'A fost un mandat de premier de care nu mi-e rusine. Plecatul acasa inseamna o dezertare. Niciodata!'Liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat ca nu a fost niciodata pregatit sa intre in politica cum de altfel nu este nici acum. Despre mandatul de premier, el a aratat…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a susținut luni, in timpul ședinței Biroului Executiv, ca PNL are capacitatea și putearea de a merge singur in alegeri. Liderul PNL a spus in ședința ca PNL nu are nevoie de alianțe pentru anul electoral 2024, susținand ca in prezent ei sunt la guvernare și asta trebuie…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat astazi ca voucherele de vacanța vor fi menținute doar pentru anumite niveluri de salarizare, conform noilor masuri fiscale pregatite de Guvern. Pentru bugetarii cu salarii de peste 8.000 lei net, Coaliția va taia aceste vouchere. Liderul PNL și președintele…

- Președinte PNL Braila, deputat Alexandru Popa, lanseaza un atac la adresa lui Mihai Tudose, pe care il acuza ca vede doar raul de la PNL, nu și „strigoii roșii din propria curte social-democrata”. Liderul marcant psd Mihai Tudose simte nevoia sa-și apere președintele, Marcel Ciolacu, de atacurile unor…