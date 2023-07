Partidul candidatului social-democrat din Guatemala, investigat de procuratura generală Biroul procurorului general al Guatemalei a anuntat vineri ca va continua ancheta impotriva partidului candidatului social-democrat Bernardo Arevalo, calificat pentru al doilea tur al prezidentialelor, fara a interveni in scrutinul din 20 august, noteaza AFP, citat de Agerpres. "Actiunile procuraturii nu sunt menite sa interfereze cu al doilea tur al alegerilor si nici sa descalifice vreun candidat", a indicat un comunicat al Parchetului. CITESTE SI Se decide soarta celor patru copii care au supravietuit miraculos accidentului de avion din regiunea amazoniana 06:01 181 Zekenski le-a vorbit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

