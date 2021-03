Partidul cancelarului Angela Merkel a fost infrant duminica in alegerile din doua landuri germane, transmite dpa. Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a obtinut numai 24,1%, respectiv 27,7% in cele doua scrutinuri, arata rezultatele oficiale preliminare, dupa numararea tuturor voturilor. Agentia apreciaza ca rezultatele din Baden-Wurttemberg si Renania-Palatinat prefigureaza scena politica din Germania dupa alegerile generale din septembrie. Pana atunci, urmeaza si alte alegeri regionale si la nivel de landuri. In joc este si succesiunea la functia de lider al CDU, care poate asigura si postul de cancelar,…