Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii au dezgropat ruinele unui stravechi oras mayas cuprinzand palate, piramide si piete pe santierul de constructie al unui viitor parc industrial in apropiere de Merida, pe Peninsula Yucatan din Mexic, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comisia Europeana ia in considerare emiterea de datorii comune de catre blocul comunitar, pentru a acoperi deficitul de lichiditate al Ucrainei, de 15 miliarde de euro, in urmatoarele trei luni, au declarat pentru Reuters surse UE care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Fii la curent cu cele…

- Candidatul J.D. Vance sustinut de fostul presedinte american Donald Trump pentru Senat a castigat marti alegerile primare republicane din statul Ohio, un test timpuriu pentru influenta pe care miliardarul o mai exercita asupra partidului in perspectiva unei posibile noi candidaturi pentru Casa Alba…

- Presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a declarat luni ca votul de duminica al parlamentarilor din opozitie, care au respins un proiect de reforma constitutionala ce viza sa intareasca rolul sectorului de stat in productia si distributia de energie electrica, a fost un act de "tradare",…

- Ministrul francez al finantelor Bruno Le Maire a sustinut luni ca presedintele Emmanuel Macron va incerca in urmatoarele doua saptamani sa convinga alegatorii sa voteze pentru el in al doilea tur al scrutinului prezidential, dar a adaugat ca este impotriva formarii unui guvern de coalitie, transmite…

- Noua din zece mexicani care au votat duminica in referendumul privind revocarea mandatului prezidential au sustinut ramanerea la putere a presedintelui in exercitiu Andres Manuel Lopez Obrador, o dovada in plus ca politica mexicana este dominata de actualul lider, chiar daca prezenta la urne a fost…

- Presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a criticat marti Statele Unite ale Americii pentru viteza cu care au aprobat ajutorul pentru Ucraina, in timp ce investitiile in America Centrala raman blocate din cauza "birocratiei", relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Majoritatea extremistilor care au plecat din Germania pentru a ajuta Ucraina sa lupte impotriva Rusiei s-au intors, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Ministerului german de Interne, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…