- Justitia italiana a autorizat joi plasarea sub sechestru a 49 milioane de euro ale Ligii, dupa condamnarea pentru frauda a unor fosti responsabili ai partidului condus de vicepremierul si ministrul de interne Matteo Salvini, transmite AFP, potrivit jurnalul.ro.

- Partidul italian de extrema-dreapta Liga, condus de ministrul de interne Matteo Salvini, a devenit cea mai populara formatiune politica din Italia, releva cele mai recente sondaje de opinie, transmite marti dpa. Doua noi anchete sociologice publicate la inceputul saptamanii indica faptul…

- Intalnirea dintre ministrul italian de interne Matteo Salvini si premierul ungar Viktor Orban, care va avea loc probabil marti, va fi numai si exclusiv un schimb de opinie de natura politica si nu o intrevedere institutionala sau guvernamentala, au precizat, intr-un comunicat dat publicitati sambata,…

- Italia a confirmat vineri intentia sa de a se angaja intr-un conflict cu Uniunea Europeana cu privire la problema redistribuirii migrantilor, dintre care 150 sunt in continuare blocati in Sicilia, amenintand ca isi va reduce contributia la bugetul european, transmite AFP, scrie Agerpres. "Linie…

- Astfel, autoritațile italiene au infirmat teza unui atac cu motivatii rasiste, informeaza vineri AFP. In urma anuntarii acestei concluzii, partidul Liga (de extrema dreapta), aflat la guvernare, a criticat vehement 'alerta rasista' inventata de stanga. Difuzarea, luni, a fotografiei cu chipul…

- Prin reducerea fluxurilor de migranti, 'noi vom pierde in cinci ani o populatie care echivaleaza astazi cu un oras precum Torino', adica '700.000 de persoane sub 34 de ani, in decurs de o legislatura', care dureaza in Italia cinci ani, a afirmat Boeri in fata Camerei Deputatilor.In fata…