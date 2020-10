Stiri pe aceeasi tema

- Partidele și alianțele politice care intra in competiția electorala din 6 decembrie depun joi ultimele liste de candidați la birourile electorale din țara. Termenul expira la miezul nopții.

- Sloganul sub care liberalii candideaza la alegerile parlamentare este “Dezvoltam Romania”. Ludovic Orban a declarat, marti, ca alegerile parlamentare din 6 decembrie sunt decisive pentru Romania si ca degeaba PSD doreste sa amane acest scrutin, aratand ca liberalii vor folosi impotriva acestui demers…

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR) va avea 566 de candidati in toate judetele pentru alegerile parlamentare, a anuntat, vineri, presedintele Uniunii, Kelemen Hunor, la finalul reuniunii Consiliului permanent al formatiunii."Vom avea liste in toate judetele tarii. In total avem 566…

