Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, solicita Ministerului Justitiei trebuie sa prezinte public "o varianta de reglementare adecvata pentru pragul valoric la abuzul in serviciu". "PSD ramane consecvent si va vota in Camera Deputatilor, care este for decizional, doar ceea ce recomanda profesionistii din…

- Ministerul Justiției anunța, intr-un comunicat , ca va susține adoptarea de catre Camera Deputaților a unui prag de 9.000 de lei pentru abuzul in serviciu. „Pentru dezbaterile din Camera Deputaților asupra proiectului de lege privind nivelul pragului la infracțiunea de abuz in serviciu prevazuta de…

- Ministerul Justiției susține adoptarea de catre Camera Deputaților a unui prag de 9.000 de lei pentru infracțiunea de abuz in serviciu pedepsita cu 2 pana la 7 ani de inchisoare. Instituția propune astfel modificarea Codurilor Penale in conformitate cu deciziile CCR la o valoare mult mai mica decat…

- Ministerul Justitiei precizeaza intr-un comunicat de presa ca „nu exista nicio referinta concreta” in deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei sau in avizele Comisiei de la Venetia cu privire la valoarea economica sau financiara a unui prag valoric pentru infractiunea de abuz in serviciu si anunta…

- Ministerul Justitiei trebuie sa prezinte public o varianta de reglementare adecvata pentru pragul valoric la abuzul in serviciu, in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, cu recomandarile Comisiei de la Venetia si cu opiniile specialistilor in drept, afirma presedintele

- Actuali sau foști lideri liberali critica pragul de 250.000 de lei, votat astazi pentru abuzul in serviciu. Deputatul liberal Raluca Turcan susține ca este o greseala care trebuie corectata la Camera Deputatilor, in vreme ce fostul președinte Teodor Stolojan susține o poziție similara. UPDATE: Și liderul…

- Fostul judecator CCR și ministru al Justiției, Tudorel Toader, a declarat miercuri, la Antena 3, ca pragul de 250.000 de lei pentru abuzul in serviciu, introdus in Senat, este „discutabil”.„Cand eram ministru am cautat acest prag rezonabil. Nu stiu daca chiar doream sa-l gasesc. Cand eu eram ministru…

- Dragos Pislaru, copresedinte REPER, acuza partidele din coalitie ca au adoptat in Senat "fosta OUG 13" si anunta un protest in Piata Victoriei."Dragnea, fostii tai elevi te-au depasit. Ce n-ai reusit in 2017, au facut acum mostenitorii tai. PSD, PNL si UDMR au trecut AZI in Senat fosta OUG 13. Abuzul…