- Formatiunile populiste Miscarea Cinci Stele si Liga Nordului l-au propus, luni seara, pe Giuseppe Conte pentru postul de premier al Italiei, dar decizia de nominalizare formala ii va apartine presedintelui Sergio Mattarella, informeaza publicatiile Corriere della Sera si La Repubblica.

- Avocatul si profesorul de drept Giuseppe Conte (54 de ani) este propunerea noii coalitii populiste formate din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga (extrema-dreapta) pentru functia de prim-ministru al Italiei, a anuntat luni seara liderul M5S, Luigi Di Maio, relateaza AFP si DPA. Conte, necunoscut marelui…

- Giuseppe Conte - un avocat si profesor de drept, in varsta de 54 de ani, necunoscut marelui public si care pana in prezent a stat departe de lumea politica - ar urma sa conduca guvernul aflat in pregatire in Italia, scrie luni presa italiana, relateaza AFP, potrivit news.ro.Luigi Di Maio si…

- Cele doua partide populiste care au caștigat alegerile din Italia incearca sa ajunga la o ințelegere și sa formeze un nou guvern, iar un prim pas facut de liderii celor doua formațiuni a fost sa redacteze un document care a ajuns in spațiul public și care dezvaluie planurile prin care aceștia doresc…

- Miscarea Cinci Stele din Italia (M5S, antisistem) i-a cerut presedintelui tarii, Sergio Mattarella, cateva zile in plus pentru a forma un guvern de uniune cu Liga Nordului (extrema dreapta), a anuntat luni liderul sau, Luigi Di Maio, relateaza AFP. ''Cum in prezent noi scriem programul de guvernare…

- Luigi Di Maio, candidat al populistilor din Miscarea Cinci Stele (M5S) la functia de sef al guvernului italian, si Matteo Salvini, liderul partidului Liga (fosta Liga Nordului, de extrema dreapta), considerati drept noii conducatori ai politicii italiene, au declarat ca negocierile pentru guvern incep…

- Rezultatul indecis al alegerilor din Italia, care nu a dat un castigator clar, a trimis din nou „cizma italiana” intr-o criza politica, care a lovit imediat piata financiara din peninsula. In acest timp, partidele populiste si-au revendicat dreptul de a conduce urmatoarea guvernare, potrivit Bloomberg.…