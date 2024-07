Stiri pe aceeasi tema

- Noul Front Popular (NFP, stanga) a obtinut o victorie in alegerile legislative anticipate de duminica cu peste sapte milioane de voturi (7.005.512), reprezentand 25,68% dintre voturile exprimate, potrivit ultimelor rezultate publicate de catre Ministerul francez de Interne,

- Surpriza majora la alegerile legislative din Franta. Se astepta victoria extremei-drepte, dar votul a mers catre alianța de stanga reunita Noul Front Popular (NFP, alianța stangii). Aceasta formatiune se situeaza pe primul loc in cel de-al doilea tur al legislativelor anticipate, inaintea alianței Ensemble,…

- Avem aici o veste buna! Extrema dreapta din Franța incaseaza o palma grea peste ceafa in turul doi al anticipatelor. Alianța stangii din Franța a caștigat alegerile legislative anticipate, conform primelor estimari. Noul Front Popular a invins blocul centrist al președintelui Emmanuel Macron și a impins…

- Alianta de stanga Noul Front Popular se afla in frunte in turul al doilea al alegerilor legislative din Franta, in fata coalitiei presedintelui Emmanuel Macron si a extremei drepte, niciunul dintre aceste trei blocuri neobtinand majoritatea absoluta in Adunare.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va urmari rezultatele celui de-al doilea tur al alegerilor legislative anticipate, desfasurat duminica, in cadrul unei reuniuni la Palatul Elysee cu membri ai guvernului sau, printre care premierul Gabriel Attal, transmite EFE, potrivit Agerpres.

- Adversarii și criticii partidului de extrema dreapta condus de Marine Le Pen, avertizeaza ca Franța se afla in pragul unei catastrofe politice daca un partid anti-imigrație, naționalist și eurosceptic va obține majoritatea in alegerile parlamentare. „Obiectivul nostru este clar. Prevenim adunarea naționala…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat ca partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala și partidul de extrema stanga Noul Front Popular, ambele favorite in alegerile parlamentare, risca sa aduca un razboi civil in Franța, relateaza The Guardian.