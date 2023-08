Partidele de opoziție ies la atac după ce pensiile speciale au picat parțial examenul la CCR Partidele de opoziție ies la atac dupa ce pensiile speciale au picat parțial examenul la CCR Reprezantanții partidelor de opoziție au transmis, prin intermediul unor comunicate de presa, poziția AUR, Forța Dreptei și USR dupa decizia CCR prinvind pensiile speciale. Reprezentantii AUR acuza PSD si PNL ca au scris proiectul privind pensiile speciale astfel incat acesta sa nu treaca de controlul constitutional al CCR. Reprezentantii partidului AUR au transmis ca decizia CCR prin care a admis partial sesizarea ICCJ pe legea pensiilor speciale nu reprezinta o noutate, pentru ca toata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

