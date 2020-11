Stiri pe aceeasi tema

- In aceste clipe are loc conferința de presa organizata de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova cu tema „Opțiunile electorale ale cetațenilor din Republica Moldova in preajma turului II al alegerilor prezidențiale”.

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, puțin peste 20 la suta dintre moldoveni ar vota Partidul Socialiștilor, iar alți aproape 18% - Partidul Acțiune și Solidaritate. Cel puțin așa arata rezultatele sondajului Barometrul Opiniei Publice, ediția de toamna 2020,…

- Daca duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare anticipate, circa 31 la suta dintre alegatori ar vota Parrtidul Socialiștilor, potrivit unui sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Alți 17,4 la suta dintre moldoveni și-ar da votul pentru Partidul Acțiune…

- CHIȘINAU, 13 oct - Sputnik. Potrivit studiului, cea mai mare incredere cetațenii o au in Igor Dodon - 34,4%, urmat de Maia Sandu care a acumulat 20,3 la suta din opțiuni. © Sputnik / Miroslav RotariUn nou sondaj: Pe cine ar vota cetațenii la conducerea țarii In Andrei Nastase au incredere…

- Igor Dodon ramane in continuare principalul favorit al alegerilor prezidentiale din 1 noiembrie, cel putin asta potrivit unui sondaj de opinie prezentat joi, 24 septembrie, de Asociatia Sociologilor si Demografilor, organizatie apropiata de Partidul Socialistilor, studiul careia arata ca, daca in turul…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare anticipate, cinci partide ar accede in Legislativ, iar PSRM ar obține cele mai multe voturi ale cetațenilor. Sint datele prezentate in sondajul sociologic „Vox Populi, septembrie 2020 -Situația sociopolitica din Republica Moldova in ajunul alegerilor…

- Daca duminica viitoare in Republica Moldova s-ar organiza alegerile parlamentare, Partidul Socialiștilor ar acumula cele mai multe voturi, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate, potrivit unui sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova (ASDM).

- Daca in turul doi la alegerile prezidențiale ar ieși Igor Dodon și Maia Sandu, atunci actualul președinte ar caștiga scrutinul cu 56,2 la suta din voturile celor deciși. Datele sunt prezentate in studiul sociologic VOX POPULI - August 2020, lansat de Asociația Sociologilor si Demografilor din Republica…