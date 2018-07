Partidele au primit luna aceasta subventii de peste 1.000.000 de lei de la buget. Cei mai multi bani au mers la PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Avocata Elenina Nicut a castigat la Curtea de Apel procesul in care a chemat in judecata Curtea Constitutionala. Instanta a decis anularea unei hotarari date de Plenul CCR privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente. Decizia nu este definitiva. "Admite in parte cererea…

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a respins, miercuri, cererea de reexaminare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara formulata de presedintele Klaus Iohannis. Astfel, Senatul a adoptat pentru a treia oara proiecul de lege, cu 79 de voturi "pentru" si 33 de voturi "impotriva".…

- Statul american Washington a anuntat, luni, ca da in judecata companiile Google si Facebook, pe care le acuza ca au incalcat o lege locala privind publicitatea politica. Legea stipuleaza ca entitatile care vand spatii publicitare pentru mesaje cu caracter politic, precum cei doi giganti tehnologici,…

- Intr-un an de zile Primaria Capitalei a oferit stimulente in valoare de 180.657.100 de lei (38.838.524 de euro). "Aproape 70.000 de bucuresteni care nu inregistreaza datorii la bugetele locale au beneficiat, in total, de stimulente acordate de Primaria Capitalei pentru familiile nou constituite,…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, o propunere legislativa prin care valabilitatea pasapoartelor simple electronice este extinsa de la 5 ani la 10 ani pentru persoanele care au implinit 25 ani. Scopul principal al proiectului de lege este fluidizarea in actiunile serviciilor de pasapoarte…

- Partidul Social Democrat din Germania (SPD) va avea in premiera o femeie ca presedinte, dupa ce delegatii de la conferinta formatiunii care are loc la Wiesbaden au ales-o pe Andrea Nahles pentru a ocupa aceasta pozitie, relateaza Reuters si dpa. Nahles (foto, stanga), sefa grupului social-democrat…

- Partidele politice au primit, de la stat, subventii de peste 13,4 milioane de lei in luna martie in Politic / on 16/04/2018 at 12:31 / Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Electorale Permanente, pentru luna martie a anului 2018, valoarea subventiei rezultate in urma aplicarii algoritmului…

- Senatul a adoptat, in procedura de urgenta, un proiect care modifica Legea privind regimul liberei circulatii a romanilor in strainatate, potrivit acestuia persoanele cu varste peste 25 de ani urmand sa aiba pasapoarte valabile pe o perioada de 10 ani. Initiativa legislativa care apartine…