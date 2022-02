Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Florești au reținut un barbat care și-ar fi omorat amicul la beție. Totul s-a intamplat noaptea trecuta.Poliția a stabilit ca victima de 52 de ani ar fi consumat alcool cu un consatean de 43 de ani.

- Un nou incident s-a petrecut la o partida de vanatoare in județul nostru. Duminica, in jurul orei 13:30, polițiștii orașului Ciacova au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe fondul de vanatoare din localitatea Petroman, fost organizata o partida de vanatoare in urma careia, un barbat, de 36 de ani,…

- Incident grav, sambata dimineața, pe fondul de vanatoare Deta. Un barbat de 36 de ani, consilier local in Deta, a fost impușcat mortal, din greșeala, de nașul copiilor sai. Accidentul s-a produs in timpul unei partide de vanatoare organizata legal.

