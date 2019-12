Craiovenii primesc primul lot de autobuze 100% turcesti BMC Procity Diesel

Craiova devine al doilea mare oras condus de catre PSD in care se fac investitii in autobuze turcesti in defavoarea celor construite in Uniunea Europeana. Este vorba de autobuzul mediu BMC Procity care este construit 100% in Turcia si care are o calitate… [citeste mai departe]