Stiri pe aceeasi tema

- Obiectul dosarului este reprezentat de "pretentii 12.948,66 de leildquo;, iar in cauza Autoritatea Nationala pentru Cetatenie este reclamant, in timp ce Varol Amet este paratul. In esenta, dosarul a pornit de la o decizie a Curtii de Conturi si vizeaza sumele privind cheltuielile de transport. Deputatul…

- Modificarile interne ale corpului tau pot fi deseori subtile, urmand ca efectele directe sa fie resimțite doar atunci cand lucrurile incep sa devina din ce in ce mai grave. In aceasta categorie intra creștere lenta, dar constanta in greutate, precum și elemente ceva mai ușor de sesizat, cum ar fi gasirea…

- Surse oficiale din Parchetul General au confirmat azi ca, in cazul decesului soldatului american de la baza Mihail Kogalniceanu, ancheta va fi realizata de procurorii SUA. „Inștiințarea din partea americana a venit catre biroul procurorului militar din Constanța. Acesta a fost anunțat ca dosarul morții…

- Bizarul caz al noului magazioner de la Dinamo, Justin Maximilian, promovat in aceasta poziție din poziția de membru al DDB Constanța. Pe grupurile interne, fanii dinamoviști il acuza de impostura, susținand ca ar fi „pozat” fals in preot și ca ar fi omul lui Elias Bucurica, unul dintre liderii suporterilor. …

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordurile de recunoastere a vinovatiei a inculpatilor:Vizitiu Mircea Relu, la data faptelor comisar sef de…

- Cazul are indicativul 421 36 2022 si a fost inregistrat la solicitarea Agentiei Nationale de Integritate. ANI a anuntat ca s ar fi constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de peste 340.000 de lei intre averea dobandita si veniturile realizate de acesta in perioada exercitarii functiei.…

- Inspectorii Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentara (ANSVSA) au dat amenzi de peste 2,6 milioane de lei la 1.084 de restaurante de pe litoralul romanesc, pentru nerespectarea normelor de igiena, si au confiscat 605,26 kg de alimente stricate, informeaza Antena3. In ultimele…

- Sase soferi au fost depistati in trafic sub influenta substantelor psihoactive, alti sapte conducand sub influenta alcoolului, iar o persoana a fost depistata detinand droguri de risc, fiind intocmite dosare de cercetare penala, in urma unei ample actiuni desfasurate de politisti in noaptea de joi spre…