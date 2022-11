Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Consultarile secretarului de stat pentru afaceri globale și strategii diplomatice Traian Hristea cu vice-ministrul de stat pentru afaceri externe al Regatului Arabiei Saudite, Waleed bin Abdulkarim El-Khereiji at Info real.

- Continue reading Intrevederea secretarului de stat pentru afaceri globale și strategii diplomatice Traian Hristea cu ministrul relațiilor externe al Republicii Guatemala, Mario Adolfo Bucaro Flores at Info real.

- Continue reading Intrevederea secretarului de stat pentru afaceri globale și strategii diplomatice Traian Hristea cu secretarul de stat din cadrul Ministerului Relațiilor Externe, Comerțului Internațional și Cultelor al Republicii Argentina, Pablo Tettamanti at Info real.

- Continue reading Participarea secretarului de stat pentru afaceri europene Daniela Gitman la cea de-a opta Reuniune la Nivel Inalt a Comitetului Director al Centrului pentru dezvoltare al OCDE at Info real.

- Continue reading Primirea de catre secretarul de stat pentru afaceri globale și strategii diplomatice Traian Hristea a adjunctului vice-ministrului pentru afaceri europene din Ministerul de Externe al Japoniei, Kimitake Nakamura at Info real.

- Continue reading Intrevederea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu ministrul pentru relații externe al Republicii Chile Antonia Urrejola Noguera in marja participarii la segmentul de nivel inalt al AG ONU at Info real.

- Continue reading Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la evenimentul de nivel inalt privind securitatea climatica si dreptul international, in marja sesiunii la nivel inalt a AG ONU at Info real.

- Continue reading Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU pe tema realizarii justiției si responsabilitații internaționale in Ucraina, in marja segmentului la nivel inalt a Adunarii Generale a ONU at Info real.