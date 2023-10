Marți, 24 octombrie 2023, va avea loc, la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 12:00, evenimentul „Schimbari climatice și dezvoltare: perspective pentru Romania”.

Evenimentul va fi deschis de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și se inscrie in linia demersurilor prezidențiale de a susține o abordare integrata la nivel național in ceea ce privește schimbarile climatice și o tranziție verde ordonata și echitabila, in interesul tuturor.

In cadrul evenimentului va fi prezentat public Raportul de Țara privind Clima și Dezvoltarea, elaborat de Banca Mondiala, cu sprijinul Guvernului…