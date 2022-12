Stiri pe aceeasi tema

- FIFA a deschis o acțiune impotriva federației de fotbal a Serbiei, dupa ce un steag care infațișa Kosovo ca facand parte din granițele țarii ar fi fost agațat in vestiar in timpul meciului cu Brazilia de la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, a anunțat sambata forul mondial de conducere al fotbalului, potrivit…

- Qatar a interzis comercializarea alcoolului pe stadioanele Cupei Mondiale, iar un producator de bere a ramas cu stocuri uriașe cu care nu are ce sa faca. Intr-un ultim moment, compania a gasit o soluție. Iata ce a decis sa faca cu cantitatea uriașa de bere ramasa.

- Decizia privind interzicerea vanzarii de bere in interiorul arenelor din Qatar a fost confirmata vineri, 18 noiembrie, pentru New York Times, de un oficial din Comitetul de Organizare al Cupei Mondiale. Masura a fost instituita cu doar doua zile inainte de statul competiției.Masura este ultima de pe…

- Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar, care are loc intre 20 noiembrie și 18 decembrie, poate oferi o platforma unica pentru pace in Ucraina, a transmis Giani Infantino, președintele FIFA, intr-un discurs susținut marți in marja reuniunii G20 din Indonezia, relateaza Reuters . „Apelul meu catre voi…

- Daca ne uitam la pariurile sportive legate de Cupa Mondiala din Qatar vom vedea ca la toate casele de pariuri, inca de la inceputul anului, avem deja o favorita la castigarea Campionatului Mondial de Fotbal. Cine e aceasta? Brazilia. Are deja cinci titluri adjudecate, are echipa puternica, omogena,…

- Qatarul a golit blocurile de apartamente in care locuiau mii de muncitori straini și care se aflau in aceleași zone din centrul capitalei Doha unde vor sta fanii de fotbal in vizita in timpul Cupei Mondiale, au declarat pentru Reuters muncitorii evacuați.

- Qatarul s-a confruntat cu critici fara precedent de cand a caștigat candidatura pentru organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2022, unele dintre acestea echivaland cu calomnii, a declarat marți conducatorul sau, emir șeicul Tamim bin Hamad al-Thani, conform Mediafax. Fii la curent cu cele…

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) a respins un numar de oferte pentru drepturile de televizare a Cupei Mondiale de fotbal feminin din 2023, pentru ca au fost prea mici, si a cerut radiodifuzorilor sa profite de ''oportunitatea'' oferita de jocul feminin, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…