- Vineri, 10 august, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita, in parteneriat cu Consiliul Judetean, organizeaza Bursa Locurilor de Munca. Elementul de noutate consta in faptul ca actiunea se va desfasura la Moreni, in incinta Clubului „Flacara”, incepand cu ora 10.00. Agentii economici…

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita anunța persoanele interesate sa se califice/recalifice, ca organizeaza in luna iulie 2018,

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita – Nasaud (AJOFM BN) ofera la aceasta data persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din judetul Bistrita – Nasaud, aproape 600 de locuri de munca vacante, cele mai multe fiind destinate celor cu studii medii și profesionale. Totodata,…

- La sfarsitul lunii trecute, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita, inregistra in baza de date un numar de 10.033 de someri, din care 4.577 sunt femei. in numarul total sunt cuprinsi somerii care beneficiaza de indemnizatie – 1.035 de persoane, aproximativ 10% din total, precum…

Situatia somerilor inregistrati la data de 31 mai 2018 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita, inregistreza in baza de

- In urma unui protocol de colaborare incheiat cu Centrul Militar Judetean Valcea, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Valcea va promova oferta educationala a Ministerului Apararii Nationale. In toata tara sunt disponibile in total 1.210 posturi.

- In aceasta luna, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita organizeaza 12 cursuri de calificare, dupa cum urmeaza: La Targoviste, persoanele interesate sa se califice intr-o meserie sau sa se recalifice, pot opta pentru cursurile de ospatar, competente cheie-comunicare in limba romana,…

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita in parteneriat cu Consiliul Judetean Dambovita, au organizat in data de 20