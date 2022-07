Stiri pe aceeasi tema

- Examenul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila" din Bucuresti s-a desfasurat duminica, 24 iulie, fara incidente care sa creeze disconfort viitorilor studenti, a afirmat intr-o conferinta de presa, rectorul Viorel Jinga. De asemenea, el a spus ca si in acest an a fost concurenta…

- Cinci candidati pe loc. Aceasta a fost concurenta la examenul de admitere organizat luni la Universitatea Politehnica din Bucuresti. Cei mai multi absolventi de liceu au ales specializarea Automatica si Calculatoare.

- 48 de licee din țari au obținut o medie generala de peste 9 la examenul de Bacalaureat in 2022, iar in top 10 se gasesc cinci colegii naționale din București, fața de 3 cate erau anul trecut, potrivit platformei BAC+ , citat de EduPedu.ro . Pe primul loc s-a plasat Colegiul Național „Sfantul Sava”…

- Un bucureștean a platit 30.700 de lei, circa 6.200 de euro, pentru un loc de parcare de reședința in sectorul 3, fiind cea mai mare suma platita in 2021 pentru un loc de parcare in Capitala, informeaza Spotmedia . Cele 6 primarii de sector administreaza circa 230.000 de locuri de parcare de reședința,…