Participare record la ediția a VII-a a Târgului Cetății Motivul e legat de ieșirea din izolare, oamenii fiind dornici sa comunice direct cu producatorii, sa vada produsele pe care le cumpara, dar și a comercianților de a-și vinde marfa prin metode tradiționale. Astfel, aproape 80 de producatori locali au umplut astazi piațeta Cetații Targu Mureș. S-au inscris la ediția din acest an a targului […]

Sursa articol si foto: infomures.ro

