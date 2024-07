Stiri pe aceeasi tema

- Iranul este in contact cu Statele Unite pentru reluarea negocierilor in domeniul nuclear, afirma presa iraniana, preluata duminica, 21 aprilie, de agențiile DPA și Agerpres.Sub titlul "Salvarea acordului in mijlocul unei crize de razboi", cotidianul Shargh citeaza surse informate despre subiect care…

- Mihai Popsoi, ministru de externe in guvernul de la Chisinau, unde are si rang de vicepremier, se va afla in perioada 18-20 aprilie in Statele Unite ale Americii in vizita oficiala si se va intalni inclusiv cu reprezentantul special al presedintelui Joe Biden, relateaza News.ro.

- "Nu cautam escaladarea, insa vom continua sa aparam Israelul si sa protejam efectivele noastre in regiune", a declarat Blinken la inceputul unei intrevederi la Washington cu prim-ministrul adjunct irakian Muhammad Ali Tamim, conform AFP."Cred ca acest weekend a demonstrat ca Israelul nu trebuie sa se…

- Israelul "va cere un pret de la Iran intr-un mod si intr-un moment care ne convine", a declarat duminica ministrul cabinetului de razboi Benny Gantz, dupa atacul iranian cu drone si rachete asupra Israelului. Iranul "a facut cunostinta cu forta sistemului de securitate israelian", a adaugat Gantz,…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost trezit din somn noaptea trecuta dupa ce Iranul a lansat atacul cu drone asupra Israelului. Șeful Executivului a fost in permanența informat despre situația din Orientul Mijlociu de catre ministrul de Externe roman.

- Președintele american Joe Biden i-a transmis sambata premierului israelian Benjamin Netanyahu ca SUA se opun unui contraatac al Israelului impotriva Iranului și nu vor participa la o operațiune ofensiva, relateaza Axios, care citeaza un oficial de rang inalt de la Casa Alba.Potrivit sursei citate, Biden…

- Apararea aeriana a Israelului "este in alerta" și "zeci de avioane sunt pregatite pe cer", transmite sambata seara purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, pe fondul amenințarilor cu un atac iranian asupra Israelului. Acesta a anuntat noi restricții privind adunarile…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat vineri ca se asteapta ca Iranul treaca "in curand" la actiune, ca raspuns la o intrebare despre amenintarile iraniene cu represalii impotriva Israelului, si a lansat un apel Teheranului sa nu atace, scrie AFP.