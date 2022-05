Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a anunțat oficial in cursul zilei de marți ca Liga Campionilor va suferi modificari importante incepand cu sezonul 2024-2025. Este vorba despre o reforma menita sa le ofere televiziunilor mai multe meciuri.

- Atleții de la CSS ”Constantin Istrati” Campina, club coordonat de Mihaela Marin, au facut parte din delegații ale Romaniei la doua competiții internaționale de atletism, care au avut loc in aceste zile in Cipru, la Limassol, și, respectiv, in Bulgaria, la Ruse.

- Serialul „Povești de familie” aduce și de data aceasta telespectatorilor intamplari ce pot deveni adevarate lecții de viața. Descopera ce s-a intamplat in episodul difuzat in data de 6 mai 2022.

- Dupa ce in prima zi a etapei inaugurale a Campionatului Național de Motocros, desfașurata in week-end la Prundu, in județul Giurgiu, sportivii de la Lido Campina au obținut rezultate foarte bune, inclusiv o clasare pe podium, duminica, 10 aprilie 2022, a fost randul unui debutant sa participe la o competiție…

- Sezonul de atletism in sala s-a incheiat in acest week-end cu finalele Campionatului Național de Atletism pentru Copii I și II, competiție desfașurata in sala ”Iolanda Balaș Soter”, din București.

- Cluburile din Premier League ar fi ajuns la un acord in ceea ce privește schimbarile admise pe meci. Potrivit The Sun, din sezonul viitor, echipele din campionatul Angliei vor putea efectua 5 schimbari. In prezent, in Premier League sunt permise doar 3 schimbari, campionatul englez fiind singurul din…

- Elita atletismului din intreaga lume se reunește in acest week-end, la Belgrad, pentru cea mai importanta competiție: Campionatul Mondial indoor de seniori. In capitala Serbiei va ajunge și Marina Baboi, cea mai rapida romanca din ultimii 5 ani și sprintera numarul 1 a Romaniei, concursul de la Belgrad…

- Peste 100 de sportivi din Romania, Moldova și Italia ajung la Timișoara in acest weekend, unde, in organizarea Asociației Club Sportiv Padel Timișoara are loc prima competiție majora din țara noastra dedicata acestui sport, Liga Cluburilor de Padel. Evenimentul are loc in perioada 25 – 27 februarie.…