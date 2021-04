Stiri pe aceeasi tema

- Sub sloganul „Șansa ta la un parteneriat internațional”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Ambasada Romaniei in Regatul Spaniei organizeaza primul eveniment economic online Romania – Spania, destinat dezvoltarii și promovarii schimburilor comerciale bilaterale cat și identificarii…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Ambasada Romaniei in Regatul Spaniei organizeaza primul eveniment economic online Romania – Spania, destinat dezvoltarii și promovarii schimburilor comerciale bilaterale cat și identificarii de noi oportunitați de afaceri și investiții pe cele doua…

- Sub sloganul „Șansa ta la un parteneriat internațional”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare cu Ambasada Romaniei in Republica Islamica Iran organizeaza primul eveniment ecomomic online Romania – Iran, destinat dezvoltarii și promovarii schimburilor comerciale bilaterale și…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in colaborare cu Ambasada Romaniei in Republica Islamica Iran organizeaza primul eveniment ecomomic online Romania – Iran, destinat dezvoltarii și promovarii schimburilor comerciale bilaterale și identificarii de oportunitați de afaceri și…

- In calitate de partener oficial in Romania al Programului EIT Climate-KIC, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita potențialii candidați sa aplice cu idei inovatoare pentru un loc in marea finala a competiției globale ClimateLaunchpad, cea mai mare competiție de idei inovatoare “prietenoase…

- Antreprenorii cu idei eco pot concura și in acest an la competiția ClimateLaunchpad. Aceasta este cea mai mare competiție de idei inovatoare “prietenoase cu mediul”. In calitate de partener oficial in Romania al Programului EIT Climate-KIC, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita potențialii…

- Webinarul a abordat teme de interes pentru mediul de afaceri, precum: operațiunile vamale, implicațiile fiscale in contextul Brexit, modalitați de continuare a activitații firmelor care opereaza in Marea Britanie, accesul pe piața muncii din UK și condițiile pentru lucratorii detașați, oportunitați…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada urmatoare doua noi seminarii. Unul este pe tema securitații la incendiu, iar altul despre noutațile legislative in domeniul sanatații publice.