- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a invins-o pe Elena Rybakina (20 de ani, 19 WTA), scor 3-6, 6-3, 7-6(5), in finala turneului de la Dubai și a ajuns la 20 de trofee obținute in cariera. La capatul unei finale de 2 ore și 30 de minute, Halep a recunoscut ca se afla la capatul puterilor și a felicitat-o…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) se pregatește de turneul de la Dubai, primul la care joaca dupa Australian Open. Pentru competiția care se joaca intre 17 și 23 februarie, Simona Halep a decis sa se inscrie și in proba de dublu. Halep va face pereche cu nemțoaica Julia Goerges (31 de ani, 31 WTA). …

- Garbine Muguruza a acceptat invitatia organizatorilor de a participa la turneul din Dubai. Simona Halep se poate duela din nou cu iberica, la doar trei saptamani dupa ce a pierdut contra ei la in semifinala de la Australian Open, anunța MEDIAFAX.Simona Halep poate da din nou peste Garbine…

- Simona Halep va fi principala favorita a turneului WTA Premier din Dubai, dupa ce liderul mondial Ashleigh Barty a decis sa se retraga din cauza unei accidentari, potrivit Mediafax."Din nefericire, a trebuit sa ma retrag de la turneul din Dubai din cauza unei accidentari la piciorul drept.…

- Simona Halep are parte de un inceput de an promitator dupa semifinala atinsa in primul Grand Slam al anului, la Australian Open, informeaza digisport.ro. Luna februarie va aduce alte doua turnee la care va participa campioana de la Wimbledon.Dupa week end ul rezervat pentru partidele de Fed Cup, urmeaza…

- Sibianul Emanuel Badila are 23 de ani și este in prezent singurul roman acrobat in show-ul numarul 1 din Dubai. Și-a dedicat copilaria practicarii gimnasticii, dar nu regreta niciun moment ca a ales ore in șir de truda cotidiana in sala de sport.Inițiat in august 2017, “La Perle by Dragone” este unspectacol…

- Organizatorii turneului de la Dubai au anuntat ca sportiva canadiana de origine romana Bianca Andreescu va participa la competitia de luna viitoare, potrivit news.ro.“Bianca Andreescu, locul 6 WTA, va debuta la turneul de la Dubai in 2020 si va fi o candidata puternica la titlu, ea urcand…

- Municipiul Bistrița trebuia sa aiba inca de anul trecut autobuze electrice pentru transportul in comun. Acest lucru nu s-a intamplat, implementarea proiectului fiind intarziata mai bine de jumatate de an, deși, culmea, sunt bani pentru investiție. Intarzierea s-a datorat tocmai lipsei ofertanților la…