Participa la seminariile specializate TaxEU Forum Noua editie TaxEU Forum, cel mai important eveniment national de legislatie si fiscalitate, are loc in perioada 6-7 februarie 2020 la JW Marriot Bucharest Grand Hotel si va reuni specialisti din cele mai importante companii si firme de consultanta fiscala.



Ajuns la cea de-a XIV-a editie, evenimentul va oferi solutii pentru provocarile legislative si fiscale ale anului 2020, aducand in prim plan modificarile legislative si efectele acestora asupra mediului fiscal din Romania.



Prima zi a evenimentului (6 februarie) va fi formata din 4 sesiuni ce vor aborda subiecte de actualitate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anuntat, in plenul reunit al Parlamentului, ca Guvernul isi asuma raspunderea pe modificarea prevederilor din OUG 114, din domeniul energetic, financiar-bancar, comunicatii si fonduri private de pensii. Premierul a prezentat amendamentele aduse de...

- Profesorul universitar doctor Marian Preda a obtinut miercuri cel mai mare numar de voturi la cel de-al doilea tur al alegerilor pentru functia de rector al Universitatii din Bucuresti, alegerile urmand a fi validate in sedinta Senatului care va avea loc pe 18 decembrie, potrivit site-ului institutiei…

- Un fost procuror, pe numele caruia era emis un mandat de arestare in lipsa pentru mai multe fapte de abuz in serviciu, delapidare și inșelaciune, a fost prins, miercuri, la Iași. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, acesta este audiat la sediul DIICOT Iași.Mihai Dragoi, fost procuror…

- Horia Grigorescu este noul director general provizoriu al Poștei Romane, in locul lui Mircea Tudosie, conform site-ului companiei.Horia Grigorescu este avocat, specializat in litigii administrative, fiscale și comerciale. Citește și: Schimbari radicale- Reguli noi de acordare a creditelor…

- Procesul in cadrul procedurii demiterii presedintelui Donald Trump ar putea incepe in Senatul SUA in ianuarie, a declarat, miercuri dupa-amiaza, Mitch McConnell, liderul majoritatii republicane.Mitch McConnell a declarat ca, in cazul in Camera Reprezentantilor va aproba activarea articolelor…

- Grav incident de securitate, vineri, la Prefectura: subprefectul Leonard Dimian a plecat din sediul instituției cu o mapa plina cu documente, cu care s-a deplasat la sediul organizației județene a Alianței Liberalilor și Democraților de pe Bulevardul Unirii Nord, partid care l-a susținut sa obțina respectiva…

- Jurnalistul Victor Ciutacu face un bilant amar al alegerilor prezidentiale, de la votul din diapora, pana la manifestarile diverse din campanie. Acesta afirma ca perioada alegerilor este una in care oamenii se manifesta la fel, indiferent de educatie."- Secțiile alea multe de votare din strainatate…

- Legea nr. 192 din 2019, pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice a fost publicata, in aceasta saptamana, in Monitorul Oficial, prevederile sale urmand sa intre in vigoare in termen de 90 de zile, adica de la finalul lunii ianuarie. Inspectoratul…