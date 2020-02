Stiri pe aceeasi tema

- Partia de schi de la Durau a fost inchisa din cauza vremii. Partia de la poalele masivului Ceahlau, a fost singura pe care iubitorii sporturilor de iarna au avut sansa de a schia in judetul Neamt. Si cei cu saniutele au avut partea lor de distractie. Cum vremea nu a fost in favoarea iubitorilor sporturilor…

- IPJ Cluj ofera amanunte cu privire la accidentul produs in aceasta dimineața in Feleac, totul ar fi fost cauzat de viteza excesiva. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Astfel, luni, temperaturile vor fi cuprinse intre -3 grade Celsius și -4 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros, fiind anunțata și ceața. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administratorii stațiunii de schi Buscat-Baișoara din Cluj au anunțat ca au finalizat lucrarile la partia albastra și ca au pus in funcțiune și un punct de apreski. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Daca anul trecut, in ianuarie, singura partie de schi din judetul Arges, cea de la Chilii-Mioarele, era luata cu asalt de sute de oameni, in iarna 2019-2020 inca nu a facut nimeni slalom prin zapada. Si asta pentru ca precipitatiile au fost aproape inexistente in zona Campulung, la sub 1.500 de metri…

- Un schior a fost accidentat pe partia albastra de la Buscat/Muntele Baișorii, fiind ranit grav. El se afla pe partia pentru incepatori, alaturi de nepoata sa, cand un alt schior a venit cu viteza din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In cursul zilei de ieri, șoseaua de acces spre partia de schi de la Baișoara/Buscat a fost din nou blocata. In lipsa unei parcari adecvate, iubitorii sporturilor de iarna și-au parcat mașinile pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- De azi dimineața s-a deschis partia Buscat, de la Muntele Baișorii, iar iubitorii sporturilor de iarna deja au luat cu asalt partiile. S-a pornit și telescaunul. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!