Stiri pe aceeasi tema

- Satul romanesc de acum nu mai e satul lui Ion Creanga, chiar daca iarna „pe ulița” copiii inca se mai dau cu saniuța. Nu e nici satul lui Alecsandri, generator de inspirație poetica, nici satul lui Sadoveanu cu vechile și frumoasele povestiri, și nici satul lui Eminescu, care odata cu trecerea…

- O zi istorica in Cimitirul Internațional – Valea Uzului de Ziua Armatei Romane – 25 octombrie 2019. Cu porți larg deschise, fara lanțuri, fara presiuni, fara scenarii. Cu romani veniți de pe tot cuprinsul țarii, alaturi de oficialitați, localnici și un sobor de preoți sa-și comemoreze eroii cu…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Ojdula efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara a deține permis de conducere și uz de fals, respectiv complicitate la infracțiunea de fals material in inscrisuri oficiale. In fapt,…

- Pensionarii din Zabala au fost sarbatoriți, duminica, printr-un eveniment special organizat la Caminul Cultural. Aflat la cea de-a doua ediție, Balul pensionarilor a fost pregatit de la suflet la suflet, in scopul celebrarii Zilei internaționale a varstnicilor și propunandu-și sa ofere un prilej de…

- Muzeul Național al Carpaților Rasariteni (MNCR) a informat ca a organizat marți, 15 octombrie, la Casa memoriala „Romulus Cioflec”, din Araci, un eveniment omagial dedicat medicului Pompiliu Nistor. La eveniment au luat parte mai multe grupe de elevi de la Școala Gimnaziala „Romulus Cioflec” din localitate.…

- In perioada 11-13 octombrie 2019, in Sala Sportrilor din Drobeta Turnu-Severin, jud.Mehedinți, a avut loc Campionatul National de Judo U14 ani ne-waza (lupta la sol), una dintre cele mai puternice intreceri de Judo din Romania. Competiția a adunat la startul ei peste 500 sportivi valoroși din intreaga…

- Peste 40 de elevi din clasele IX-XII de la Liceul Teoretic „Tamasi Aron” Odorheiu Secuiesc si de la Liceul Teoretic „Salamon Erno” Gheorgheni au intors vizita partenerilor lor, elevi la Colegiul National „Carol I” si Colegiul National „Elena Cuza”, in cadrul proiectului „Impreuna-Egyutt”. Au legat…

- In cursul lunii septembrie, Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe a efectuat cantonamentele de pregatire centralizata a sportivilor de performanta și inalta performanța la patru din cele șase secții sportive, acțiune de pregatire sportiva extrem de importanta in sportul de performanta, cu influenta…