Pârtia de 7 milioane de euro din Bistrița, un EȘEC. În ce a fost transformată Astfel si in sezonul cald vor plati biletul la telescaun, iar la 676 m altitudine vor putea sa se dea cu tiroliana. Cum nici tunurile de zapada nu au facut fata, partia a stat mai mult inchisa in sezonul rece. Pentru ca oamenii au fost nemultumiti de situatie consilierii locali au hotarat ca in acelasi loc sa se amenajeze un parc de aventura. Localnic: “Trebuia sa faca ceva pe langa partie ca altfel nu se justifica partia. Partia a mers o saptamana parca iarna trecuta, daca nu mai faci ceva alternanta ca sa ai vara, primavara, toamna e o investitie inutila.” Cristian Niculae, viceprimarul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

