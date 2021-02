Părţi din cea mai mare pictură pe pânză din lume, scoase la licitaţie în Dubai Parti din cea mai mare pictura pe panza din lume vor fi scoase la licitatie in Dubai in scopul strangerii mai multor milioane de dolari pentru copiii din tarile sarace, a declarat joi artistul britanic Sacha Jafri, potrivit AFP.



"Calatoria umanitatii" ("Journey of Humanity"), o panza de peste 1.500 de metri patrati, a fost impartita in 70 de lucrari incadrate individual, care au fost prezentate pentru prima data pentru a fi scoase la licitatie in urmatorii doi ani.



Aceste lucrari colorate de diferite dimensiuni au fost expuse pe peretii luxosului hotel Atlantis din Dubai.

