Leviathan, un perimetru de mare adancime cu zacaminte uriase, a intrat in exploatare la sfarsitul anului 2019 si produce 12 miliarde de metri cubi (bcm) de gaze pe an destinate vanzarilor catre Israel, Egipt si Iordania. Ideea este de a spori capacitatea pentru a include volume considerabile destinate Europei, care incearca sa isi reduca dependenta de energia rusa. Noua conducta va conecta exploatarea cu o unitate de productie aflata la aproximativ 10 km de malul mediteranean al Israelului. Acesta urmeaza sa intre in functiune in a doua jumatate a anului 2025, cand productia la Leviathan va creste…