Parteneriatul strategic România- SUA: pilon de stabilitate și apartenență la valori comune! ”Aniversarea celor 25 de ani de Parteneriat Strategic intre Romania si Statele Unite ale Americii, ne ofera ocazia unei reflecții aprofundate asupra beneficiilor care au decurs in urma semnarii acestui document și a etapelor parcurse in implementarea parteneriatului, precum și a nivelului la care ne dorim sa ajunga relațiile bilaterale Romania-SUA in viitor. Dupa un sfert de secol nu mai vorbim strict doar de elemente concrete de politica externa, ci și de stabilitate și apartenența la valori comune intre cele doua state”, a declarat Andreea NEGRU, doctor in economie, Președinte al Asociației… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

