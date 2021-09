Parteneriatul public-privat este soluția pentru colegiile cu profil tehnic Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iași a fost astazi, 2 septembrie 2021, gazda evenimentului Viziune europeana in formarea specialiștilor CNC CAD CAM devenita REALITATE la Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iași , in cadrul caruia a fost inaugurat atelierul MODINAȘ, renovat și modernizat prin Fondul BorgWarner, cu sprijinul Fundației Comunitare. Totodata, a fost prezentat proiectul ERASMUS+ „Imbunatațirea competențelor CNC și CAD-CAM in concordanța cu necesitațile industriei la centrele de prelucrare verticala CNC”, care a dus la crearea Platformei e-learning CNC-CAD-CAM. ( CNC – Computerized Numerical… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

