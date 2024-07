Parteneriatul cu state non-NATO pentru contracararea Chinei – una din principalele mize ale Summit-ului de la Washington

Stiri pe aceeasi tema

- MApN a anunțat ca doua avioane F16 au monitorizat sambata dimineața spațiul aerian de la ganița cu Ucraina, dupa ce Rusia a atacat din nou zona din proximitatea județului Tulcea. Comunicatul MApN: In dimineața zilei de 6 iulie, forțele ruse au executat o noua serie de atacuri asupra unor obiective din…

- Criticile președintelui ucrainean Volodimr Zelenski la adresa Chinei referitoare la relația cu Rusia și la reticența fața de viitorul summit pentru pace s-ar putea intoarce impotriva Kievului, potrivit unei analize publicate de CNBC. Vorbind duminica trecuta la forumul Shangri-La Dialogue din Singapore,…

- China va sprijini o conferința care va fi recunoscuta atit de Rusia, cit și de Ucraina, cu „participarea egala a tuturor parților”. Informația este prezentata de RBC-Ucraina cu referire la purtatorul de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Chinei, Mao Ning, in timpul unei conferințe de…

- ”Cred ca, in ceea ce priveste Europa, avem nevoie de o atitudine mai matura in comertul nostru, de a ne asigura economia… in special cu China”, a declarat Gentiloni. Comisarul a spus ca anchetele anti-subventii ale UE, in desfasurare, acopera piata vehiculelor electrice si turbinele eoliene, abordand…

- Tensiunile dintre blocul economic occidental condus de SUA și cel aliniat Chinei amenința cooperarea comerciala globala și creșterea economica, a avertizat un inalt oficial al Fondului Monetar Internațional. Gita Gopinath, directorul general adjunct al FMI, a declarat marți, intr-un discurs susținut…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a avut, miercuri, o convorbire cu secretarul american al Apararii, Lloyd J. Austin III. Discutiile au vizat, in principal, situatia de securitate generata de razboiul de agresiune si sprijinul neconditionat pentru Ucraina, fiind reiterata importanta mentinerii…

- Ajutorul american de aproape 61 de miliarde de dolari aprobat sambata, 20 aprilie, de Camera Reprezentantilor a Congresului american "va omori si mai multi ucraineni din cauza regimului de la Kiev", a denuntat Kremlinul dupa vot, potrivit AFP și Agerpres."Decizia de a oferi ajutor Ucrainei era asteptata…

- Generalul Christopher Cavoli, comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, a avertizat Congresul american ca efectivele de trupe desfașurate acum in Ucraina de armata rusa sunt mai mari decat la inceputul invaziei și ca Kievul ramane fara timp din cauza penuriei de proiectile și alte muniții, relateaza…