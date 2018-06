Stiri pe aceeasi tema

- Școala Gimnaziala ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Iași gazduiește in perioada 20 – 23 iunie cea de-a doua reuniune transnaționala, finala, a Parteneriatului strategic ERASMUS+ ”NOURISHING TODAY’S SKILLS FOR A SUCCESSEFUL TOMORROW”, la care participa reprezentanți ai instituțiilor partenere din Romania,…

- Din 2015 pana in prezent, Scoala Gimnaziala „Ion Mareș” Vulcana-Bai desfașoara proiectul „Coloured by the Sun, United by the Post-ul Scoala Gimnaziala „Ion Mareș” Vulcana-Bai, proiect cu patru țari europene, pentru dezvoltarea creativitații și a competențelor artistice ale elevilor apare prima data…

- Evenimentul a avut loc la sala de escalada „Zero Gravity" din Iasi si a cuprins activitati sportive si de escalada, precum si o petrecere dedicata copiilor si tinerilor cu surdocecitate/deficiente senzoriale multiple avand ca scop cresterea stimei de sine si a increderii in fortele proprii a acestora.…

- Daca si tu iti doresti calitate si cumparaturi produse in Iasi sau in Romania, iti recomandam sa vizitezi La Bacanie deoarece acest proiect reprezinta solutia de sprijinire a micilor magazine de cartier in lupta cu marile retele de supermarketuri, care s-au extins in ultimii 6 ani foarte agresiv si…

- Concursul face parte din cadrul Programului national "Educatia pentru sanatate in scoala romaneasca", avand ca obiectiv constientizarea elevilor cu privire la problemele de poluare a mediului si identificarea modalitatilor de protejare si conservare a biosferei. Si la editia din acest an s-au inscris elevi care…

- La cursul A Satisfying School Experience – Strategies and Skills for Teachers au participat doua cadre didactice. Acestea au desfasurat activitati de dezvoltare personala, activitati interactive prin diferite tipuri de jocuri didactice; profesorii au utilizat resurse digitale, aplicatii, website-uri,…

- Parteneriatele pentru clasele de agricultura au fost stabilite in cadrul unui proiect lansat de catre Fundația World Vision Romania, care a reunit la aceeași masa atat fermierii, cat și elevi și reprezentanții ai instituțiilor de invațamant cu profil agricol din județ. Reprezentantul unei alte firme…