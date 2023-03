Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita are loc in continuarea dialogului sustinut la nivel inalt dintre Romania si Bulgaria, atat in ceea ce priveste cooperarea bilaterala, cat si in plan european si euroatlantic, avand in vedere mai ales provocarile de securitate generate de razboiul din Ucraina.Punctul…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, astazi, o vizita oficiala in Bulgaria, la Sofia, la invitatia omologului sau Rumen Radev, alaturi de care va semna o declaratie comuna privind parteneriatul strategic intre cele doua tari. Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita are loc in continuarea dialogului…

- Presedintele Klaus Iohannis ajunge, maine, in Bulgaria pentru a discuta cu omologul sau despre aderarea la spatiul Schengen. Cei doi sefi de stat vor semna si o declaratie comuna. Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita are loc in continuarea dialogului sustinut la nivel inalt dintre Romania si…

- Romania va continua sprijinul multidimensional pentru Ucraina, a afirmat, ieri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, inainte de participarea la Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles, potrivit Agerpres. El a amintit ca „ne apropiem de marcarea unui an de la inceputul razboiului Rusiei impotriva…

- Consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, crede ca Moscova vrea sa preia puterea in Republica Moldova cu ajutorul „bandiților”, nu „cu tancuri”, ca in Ucraina. Intr-un interviu pentru postul de televiziune moldovean TV8 , oficialul de la Kiev i-a indemnat pe cetațenii…

- Miercuri, 4 ianuarie, președintele Romaniei, Klaus Iohannis a avut o convorbire telefonica cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, caruia i-a transmis ca „noua lege a minoritaților naționale a creat preocupare și nemulțumire la nivelul autoritaților romane” și i-a cerut rezolvarea situației, noteaza…

- Acordul dintre guvernele din Azerbaidjan, Georgia, Romania si Ungaria privind Parteneriatul strategic in domeniul dezvoltarii si transportului energiei va conecta cele doua maluri ale Marii Negre si ar putea transporta electricitate catre Moldova, Balcanii de Vest si Ucraina, a declarat, sambata, la…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, in perioada 14-15 decembrie 2022, la Summitul Uniunea Europeana-Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) și la reuniunea Consiliului European, care au avut loc la Bruxelles, Regatul Belgiei. “Summitul UE-ASEAN din 14 decembrie, care a marcat 45 de ani…