Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Comunei Ciugud a folosit si a testat in decursul lunii mai o statie de dezinfectare pentru accesul in zone publice cu trafic intens, produsul fiind inventat si realizat in Romania. Administratia locala a stabilit un protocol cu o firma din Alba Iulia, fiind prima institutie publica…

- O statie de dezinfectare pentru accesul in spatii publice, un produs realizat in Romania, a fost testata si este folosita in premiera in randul institutiilor publice de Primaria comunei Ciugud, care a verificat astfel utilitatea, rezistenta si performantele acestei solutii inventata in contextul…

- Ziarul Unirea FOTO| Parteneriat intre Primaria Ciugud și o firma din Alba in scopul dezvoltarii și testarii unei stații de dezinfectare pentru accesul in spații publice Primaria Comunei Ciugud a folosit și a testat in decursul lunii mai o stație de dezinfectare pentru accesul in zone publice cu trafic…

- Primaria comunei Ciugud a folosit și a testat in decursul lunii mai o stație de dezinfectare pentru accesul in zone publice cu trafic intens, produsul fiind inventat și realizat in Romania. Administrația locala a stabilit un protocol cu o firma din Alba Iulia, fiind prima instituție publica care a folosit…

- Aplicatia CITY HEALTH permite transmiterea unei sesizari in cateva secunde direct de pe telefonul mobilPrimaria Comunei Ciugud ofera din aceasta saptamana cetatenilor aplicatia City Health, care le va permite sa transmita orice sesizare sau orice posibila problema care ar putea aparea in contextul…

- Aplicația CITY HEALTH permite transmiterea unei sesizari in cateva secunde direct de pe telefonul mobil Primaria Comunei Ciugud ofera din aceasta saptamana cetațenilor aplicația City Health care le va permite sa transmita orice sesizare sau orice posibila problema care ar putea aparea in contextul relaxarii…

- Primaria Comunei Ciugud a luat o serie de masuri pentru a preveni raspandirea virusului COVID -19, astfel incat a mutat intreaga activitate in mediul on-line, recomandand cetațenilor sa interacționeze cu funcționarii publici doar prin serviciile publice digitalizate sau printr-o platforma dedicata…

- Ciugudul este singura comuna din Romania premiata de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației pentru digitalizarea serviciilor publice oferite cetațenilor și pentru inființarea primei școli „smart” din mediul rural. Premiul i-a fost decernat recent Comunei Ciugud in cadrul…