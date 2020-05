Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul pentru dezvoltarea vaccinului anti-COVID-19 Foto: ksi.uk.com. Proiectul pentru dezvoltarea vaccinului anti-COVID-19, la care lucreaza cercetatorii de la Institutul OncoGen din Timisoara, primeste o finantare de 3,5 milioane de lei, în baza unei competitii deschise de Ministerul Eudcatiei…

- „Centrul OncoGen a semnat un acord de colaborare cu Institutul Cantacuzino , Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino” Impreuna facem tot posibilul pentru a dezvolta producția de vaccinuri in Romania, inclusiv a vaccinului impotriva Covid-19 dezvoltat de Centrul OncoGen.…

- Centrul OncoGen, din Timișoara, anunța, intr-un mesaj pe Facebook, ca a semnat un parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino” pentru a crea un posibil vaccin impotriva coronavirusului. Vaccinul dezvoltat de OncoGen impotriva virusului SARS-nCoV-2 va fi administrat…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis succes medicilor și a subliniat ca intre Statele Unite si Romania este un Parteneriat strategic „solid”, care genereaza actiuni comune in toate domeniile de activitate. „O echipa formata din 15 medici, asistente medicale, specialisti CBRN care efectueaza o misiune…

- Paunescu a declarat ca a semnat un protocol cu Institutul Cantacuzino, care va incepe teste pe animale. El a dezvaluit și cum se va administra vaccinul: sub forma de picaturi in nas, care se administreaza la doua saptamani. ”Am facut maximum ce imi permite legea, sa imi administrez eu mie, pana nu…

- 23.04.2020 - Acțiunea de testare pentru depistarea COVID-19 a personalului din toate centrele rezidentiale pentru persoane varstnice a fost demarata in judetul Buzau. In aceasta prima etapa va fi testat personalul aflat in autoizolare preventiva la domiciliu, conform Ordonantei Militare numarul 8/2020.…

- București. 22 aprilie 2020 – Compania bio-farmaceutica Takeda și CLS Behring au format o alianța impreuna cu Biotest, BPL, LFB și Octapharma pentru a dezvolta un tratament derivat din plasma impotriva virusului COVID-19. Companiile vor incepe in cel mai scurt timp sa testeze dezvoltarea unui medicament…

- Ministerul Apararii Nationale a sprijinit autoritatile centrale si locale, de la inceputul aplicarii masurilor pentru limitarea raspandirii COVID-19, printr-un numar de 2.659 misiuni, la care au participat 14.324 militari si 3.994 mijloace tehnice. Totodata, la Institutul Cantacuzino au fost prelucrate…