Stiri pe aceeasi tema

- Performanțe în sportul românesc. Asta și-a propus sa aduca un parteneriat, realizat de Federațiile de Judo și Lupte, în care s-a implicat și o firma de prestigiu, care le ofera finanțare.

- Cozmin Gusa, presedintele Federatiei Romane de Judo si analist politic, a criticat dur Ministerul Tineretului si Sportului, dupa ce bugetul forului pe care il conduce a fost diminuat cu 40%. Federatia Romana de Lupte, Federatia Romana de Judo si compania de asigurari OMNIASIG au lansat miercuri…

- Mihai Tecau, presedintele Directoratului Omniasig, Cozmin Gusa, presedintele Federatiei Române de Judo, si Razvan Pîrcalabu, presedintele Federatiei Române de Lupte, vor anunta miercuri, 23 mai 2018, în cadrul unei eveniment,

- Editia 2018 a 18 a a Turului Dobrogei la ciclism s a incheiat astazi, dupa patru etape desfasurate, in weekend, pe traseul din judetul si municipiul Constanta. Intrecerea a fost organizata de Clubul Bilal Constanta, in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta, Federatia Romana…

- Dupa un an de pauza, Turul Dobrogei revine in forta in 2018. Clubul Bilal Constanta, in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta, Federatia Romana de Ciclism, Primaria Constanta ,RATC Constanta si VIVO Constanta, organizeaza in acest week end cea de a 18 a editie a Turului…

- Sportivul roman Mihai Mihut a cucerit medalia de aur la cat. 63 kg, iar Alin Alexuc-Ciurariu a luat bronzul la cat. 130 kg, ambii la greco-romane, marti, la Campionatele Europene de lupte de la Kaspiisk (Rusia). Mihut, care l-a invins in finala pe norvegianul Stig-Andre Berge, a adus prima medalie de…

- Romania are ca obiectiv cucerirea a una-doua medalii si una-doua clasari pe locul 5 la Campionatele Europene de lupte de la Kaspiisk (Rusia), la care va participa cu 15 sportivi, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de Federatia Romana de Lupte.Aceasta este prima competitie oficiala din acest an care…

- Romania are ca obiectiv cucerirea a una-doua medalii si una-doua clasari pe locul 5 la Campionatele Europene de lupte de la Kaspiisk (Rusia), la care va participa cu 15 sportivi, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de Federatia Romana de Lupte. Aceasta este prima competitie oficiala din acest an…