- Directorul general al Metrorex, Stefan Paraschiv, si rectorul Universitatii de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu", Marian Moiceanu, au discutat despre elaborarea unui parteneriat intre institutii pentru explorarea de idei si concepte in vederea amenajarii statiilor de metrou din Bucuresti, informeaza…

- 45 de studenti din anul I de la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti au fost exmatriculați, in urma cu o luna, pe motiv de fraudare a mai multor examene. Exmatriculare a acestora este o premiera in cadrul Facultatii de Drept si a Universitatii din Bucuresti, insa totul s-ar putea intoarce…

- La Iași a fost semnat, astazi, protocolul de colaborare dintre Opera Naționala Romana și Universitatea de Arte George Enescu. Managerul interimar al Operei, Daniel Șandru, a declarat ca, prin intermediul acestei colaborari se dorește realizarea in comun a unor proiecte culturale, dar și accesarea de…

- Trei proiecte cu impact in comunitate vor fi finanțate de catre Universitatea din București cu 10.000 de Euro in cadrul Open Lab-ului CIVIS, care urmarește sa contribuie la dezvoltarea și implementarea inițiativelor ce ofera soluții pentru abordarea provocarilor și nevoilor comunitare. La apelul lansat…

- In urma analizei evoluției situației epidemiologice la nivel local, județean și național și in conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 3.235/93/4.02.2021 al ministrului educației și al ministrului sanatații pentru aprobarea masurilor de organizare a activitații in cadrul unitaților/instituțiilor…

- Cursurile din semestrul al II-lea, al anului universitar 2020 – 2021, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, vor incepe in sistem mixt, hotararea fiind trimisa spre consultarea Senatului UAB și a DSP Alba. In urma analizei evoluției situației epidemiologice la nivel local, județean și național…

- Studenții și masteranzii Universitații ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia vor incepe semestrul al II-lea, in sistem hibrid. Mai exact, conducerea a transmis spre consultarea Senatului UAB și a DSP Alba, hotararea ca semestrul al doilea al anului universitar 2020-2021 sa debuteze conform scenariului 2…

- Fundația Globalworth inaugureaza primul centru Hi-Tech destinat viitorilor arhitecți, in cadrul Universitații de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu”, București. Prin acest proiect de amenajare și dotare, ridicat la valoarea de 240.000 euro, fundația iși propune sa aduca prestigioasa universitate la…