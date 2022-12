Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna, reunit miercuri in sedinta extraordinara, a aprobat asocierea cu judetele Brasov si Sibiu in vederea realizarii unor trasee cicloturistice, printr-un proiect ce va fi depus spre finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Potrivit hotararii…

- Conducerea Primariei Municipiului Sighișoara a anunțat, recent, lansarea proiectului "Inființarea unui centru de colectare prin aport voluntar in municipiul Sighișoara, județul Mureș". Potrivit unui comunicat de presa, proiectul are o valoare totala de 3.830.913 de lei, plus TVA, și este finanțat prin…

- Ministerul Dezvoltarii ofera prin Planul Național de Redresare și Reziliența aproape 250 de milioane de euro, fonduri care pot fi accesate de administrațiile publice locale și centrale pentru amenajarea unor trasee cicloturistice.

- Comunicat deputat Radu Tuhuț: Primariile din Alba vor avea la dispoziție bani europeni pentru realizarea de trasee cicloturistice Romania va avea la dispoziție aproape 250 de milioane de euro, prin Planul Național de Redresare și Reziliența, pentru implementarea a 3.000 de kilometri de trasee cicloturistice…

- Seful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT), dr. Horatiu Suciu, liderul PNL Targu Mures, a declarat luni, 24 octombrie, ca proiectul de construire a noului Institut al Inimii ar putea intra in selectia pentru finantare…

- Premierul Nicolae Ciuca a afiurmat ca faptul ca au reusit in ultimele luni sa deschidem linii de finantare din PNRR in mai multe domenii – eficienta energetica, infrastructura de transport si educativa, modernizarea institutiilor publice – este dovada faptului ca lucrurile merg in directia buna. ”Finantarile…

- Peste 1.000 de proiecte depuse de cabinetele de medicina familiei așteapta inca evaluarea Ministerului Sanatații pentru a primi finanțarea din PNRR, deși aproape doua luni au trecut de la termenul de depunere. Peste 180 milioane de euro sunt puse la dispoziția medicilor de familie, la nivel național,…