Inspectoratul de Politie Judetean Iasi a organizat astazi, la Iasi, conferinta online de deschidere a Proiectului CONCEPTION – ,,Intarirea cooperarii transfrontaliere prin dezvoltarea unui concept comun de investigare complexa a locului faptei” (2SOFT/4.3/142). Proiectul este finantat in cadrul Programului Operațional Comun Romania – Republica Moldova 2014 – 2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinatate (ENI), fiind implementat de Inspectoratul de Politie Judetean Iasi, in calitate de beneficiar lider, in parteneriat cu Inspectoratul General al Politiei al Ministerului Afacerilor…