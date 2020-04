Parteneriat între cora şi foodpanda pentru livrări rapide la domiciliul clienţilor cora Romania si platforma foodpanda si-au unit fortele pentru a mari capacitatea de livrare rapida la domiciliu a comenzilor de produse din hipermarketurile cora, in contextul in care evitarea deplasarilor este esentiala, conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES. "Incepand cu 21 aprilie 2020, consumatorii vor putea comanda de acasa, prin platforma foodpanda, alegand din peste 1.000 de produse alimentare si non-alimentare comercializate de cora, pe care foodpanda le va livra, in regim expres, intr-o prima etapa in zona de proximitate a hipermarketului cora Lujerului. Prin urmare, pana la data… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

