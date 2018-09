Majoritatea francezilor nu mai considera SUA un aliat sigur, arata un sondaj de opinie online publicat miercuri si preluat de AFP. Potrivit sondajului realizat de Ifop, doar 44% din cei care au raspuns mai au incredere in Statele Unite ca aliat sau partener al Frantei, fata de 77% in 2014.

Francezii considera in schimb, in proportie de 89%, ca Germania este un aliat sigur; ponderea opiniilor favorabile tarii vecine a crescut de la 65% in 1995, respectiv 82% in 2014. America este vazuta ca un adversar in plan economic in ceea ce priveste accelerarea dezvoltarii Frantei (78% din raspunsuri)…