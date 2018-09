Stiri pe aceeasi tema

- La Zrenjanin, timp de trei zile are loc Targul Internațional ZR-BizNet Zrenjanin. Antreprenorii din Timis sunt asteptati sa caute noi parteneri de afaceri in cadrul unei misiuni organizata in localitatea sarba de cei de la Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis. Targul Internațional ZR-BizNet…

- CCIA Timiș pregatește noi serii de cursuri pentru luna septembrie! Mai exact, Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala demareaza in cursul lunii septembrie 2018 urmatoarele cursuri: Curs Expert achiziții publice (Cod COR 214946) Compartimentele…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis demareaza in cursul lunii septembrie doua noi serii de cursuri: Responsabil de mediu și Manager de Proiect. Acestea au loc prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala. Primul dintre cursuri este cel pentru „Responsabil de Mediu”. Activitatea desfașurata…

- Bulgarii isi cauta parteneri in afaceri in vestul Romaniei. O delegatie formata din mai multe firme bulgaresti va veni, in 13 septembrie, la Timisoara, intr-o actiune organizata de Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timiș, in parteneriat cu Camera de Comert și Industrie Bulgaro-Romana din Ruse.…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timiș, in parteneriat cu Camera de Comert și Industrie Bulgaro-Romana din Ruse, organizeaza in data de 13 septembrie 2018, in Sala Nera a Centrului Regional de Afaceri al CCIA din B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, un eveniment de tip Business to Business: PARTENERIAT…

- ELITE Business Women in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza cea de-a doua intalnire de business networking și antreprenoriat din anul 2018 – ELITE Business Club. Evenimentul are loc in data de 27 septembrie 2018, intre orele 15:00 – 18:00, in Sala C.E.D.O. a sediului…

- Proiect SIA VEST: O noua serie a cursurilor de antreprenoriat, o noua șansa de finanțare a afacerii! Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de partener coordonator și S.C. GAPA S.R.L. partener, anunța inceperea unei noi serii a cursului de antreprenoriat, in cadrul Proiectului…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de partener coordonator și S.C. GAPA S.R.L. partener, continua activitațile derulate prin Proiectul SIA VEST- Suport pentru Inițiative Antreprenoriale. Proiectul vizeaza stimularea ocuparii și creșterea numarului de locuri de munca, prin furnizarea…