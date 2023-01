Parteneriat cu Regina Maria, în cadrul campaniei „Agrii premiază Succesul“! Dupa succesul din anul 2021, Agrii Romania anunța continuarea campaniei „Agrii premiaza Succesul“, program ce se desfașoara la nivel național și care se adreseaza fitofarmaciștilor, scopul principal fiind stimularea premiselor unei cat mai bune colaborari cu aceștia. La finele anului trecut, in campania „Agrii premiaza Succesul“ s-a alaturat un partener important, și anume Rețeaua de sanatate Regina Maria. Prin intermediul acestei colaborari, membrii Silver și Gold pot obține abonamente de servicii medicale in funcție de EA-urile acumulate. Campania se desfașoara pana in iulie 2023 pe platforma… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

