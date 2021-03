Viceprimarul din Sighetu Marmației , Daniela Onița Ivașcu (PNL) a fost gazda unei intalniri constructive la care a participat și senatorul Dan Ivan (USR PLUS). „Azi am primit cu bucurie vizita domnului senator Dan Ivan, parlamentar din partea USR-PLUS Maramureș. O discuție constructiva și aplicata privind propunerile parlamentarilor maramureșeni PNL și USR-PLUS cuprinse in Legea Bugetului Național și votate in Parlamentul Romaniei. Toate acestea sunt o garanție a faptului ca programul politic al președintelui Consiliului Județean, Ionel Bogdan, va fi implementat in beneficiul tuturor maramureșenilor.…