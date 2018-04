Stiri pe aceeasi tema

- "Romania si Italia sunt parteneri privelegiati". O noua GREȘEALA MONSTRUOASA pronunțata cu... gura pana la urechi, o face de ras pe Viorica Dancila, prim-ministru al Romaniei. S-a intamplat in aceasta dimineața! Read More...

- Viorica Dancila s-a intalnit joi cu premierul italian, Paolo Gentiloni, cu care a sustinut ulterior o conferinta de presa comuna, in cadrul careia aceasta a facut o noua greseala de exprimare. „Romania si Italia sunt parteneri privelegiati”, a declarat Dancila, vrand sa spuna, de fapt, „privilegiati”.…

- Europarlamentarul Cristian Preda a relatat, intr-un interviu pentru Rezistenta TV, modul in care au reactionat colegii socialisti de la Bruxelles ai Vioricai Dancila in momentul in care aceasta a fost numita premier. Preda afirma ca proprii colegi ai Vioricai Dancila au fost socati de alegerea acesteia…

- Congresul Extraordinar al PSD din 10 martie incinge spiritele in partid. Cu doua ore inainte de expirarea termenului pentru depunerea candidaturilor la funcțiile din Biroul Permanent Național, s-au inscris oficial Ecaterina Andronescu și Nicolae Banicioiu, pentru funcțiile de președinte executiv, și…

- "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am constatat ca nivelul acestora este unul solid, relatiile dintre Republica Moldova si Romania sunt excelente. Am evidentiat si multiplele instrumente care pot face acest dialog si mai rezultativ, ma refer…

- Asztalos Csaba a declarat, luni seara la Digi24, ca el a avut opinie separata avand in vedere faptul ca Viorica Dancila este demnitar public, iar astfel de declaratii facute de un demnitar public reprezinta un semnal negativ in societate. "Am considerat ca declaratia doamnei premier depaseste…

- Scrisoarea trimisa de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, prim-ministrului Viorica Dancila, dincolo de felicitarile protocolare, transmite un mesaj deosebit de ingrijorator pentru toti cetatenii romani: neincrederea totala a Uniunii Europene in Guvernul Romaniei. Donald Tusk ii atrage atentia…

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca nu exista niciun motiv pentru suspendarea sa din functie, ca nu i-a fost si nu ii este teama de suspendare, subliniind ca pentru el acesta “nu este cu certitudine un factor” in decizia sa de desemnare a Vioricai Dancila pentru postul de premier. El a reluat afirmatiile…