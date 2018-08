Partea tenebroasă și cea luminoasă a lui Mihail Haciaturian, ucis de propriile fiice CHIȘINAU, 7 aug — Sputnik. Mediile de informare ruse scot la suprafața tot mai multe detalii despre viața surorilor Haciaturian, cele care sunt învinuite de uciderea propriului tata. Erau oare surorile prizoniere ale rea-voinței tatalui sau au existat și alte motive? Parerile sunt împarțite.

Maniac și traficant de droguri Maniac și traficant de droguri Prietenii fetelor, care au dorit sa-și pastreze anonimatul, menționeaza ca Mihail Haciaturian își lovea fiicele cu pistolul în cap. Barbatul putea sa le loveasca cu piciorul în burta, sa le strânga de gât, sa… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

