- ”Increderea managerilor romani in economie a scazut, in al doilea semestru din acest an, pana la 48.1, nivel mediu apropiat de cel inregistrat la inceputul anului trecut (47,8)”, potrivit celor mai recente rezultate ale studiului CONFIDEX S2 2023, publicate de Impetum Group. Scaderea nivelului de incredere…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, 29 septembrie, ca va solicita Curtii Constitutionale devansarea termenului stabilit de CCR pentru 18 octombrie, dupa sesizarea formulata de partidele de opoziție USR si Forta Dreptei privind noile taxe pe care si-a asumat raspunderea Guvernul in Parlament.„O…

- Curtea Constituționala a anunțat ca analiza privind posibila neconstituționalitate a legii privind masurile fiscal bugetare va avea loc pe 18 octombrie. Atacarea la CCR a fost facuta de aleșii USR, Forța Dreptei și doi din PNL.

- Zi decisiva pentru guvern, care iși asuma raspunderea in Parlament pentru masurile fiscale și de reducere a cheltuielilor bugetare. Ședința de guvern s-a incheiat dupa mai bine de o ora de discuții. Partidele au depus amendamente pana la ora 13.00.

- Premierul Marcel Ciolacu a negat luni, la Antena3 CNN, ca Ministerul Justiției ar fi spus ca proiectul privind masurile fiscale ar avea probleme de constituționalitate.„Mie nu mi-a spus absolut nimic (n.red - Ministerul Justiției)”, a spus Marcel Ciolacu. „S-a terminat, statul nu mai poate...V-am…

- Presedintele Partidului National Liberal, Nicolae Ciuca, a declarat, vineri, la Scoala de Vara a TNL de la Neptun, ca trebuie facut in asa fel incat firmele romanesti sa continue sa se dezvolte si „sa nu le dam in cap”, impovarandu-le pentru a rezolva o anumita situatie.„In ultima perioada de timp…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca pachetul pe masuri fiscale pentru care iși va asuma raspunderea in Parlament va fi pus in dezbatere publica in aceasta saptamana. El afirma ca tichetele de masa ar putea fi platite numerar.